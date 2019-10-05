Помпео назвав політизованим розслідування в рамках імпічменту

Голова державного департаменту США Майкл Помпео розкритикував розслідування, що проводять комітети Конгресу США в рамках процедури імпічменту, як «однозначно політичне» і заявив, що всі дії Державного департаменту були спрямовані виключно на покращення відносин з новим урядом України.

Виступаючи під час пресконференції в Греції, Помпео також наголосив, що дії Курта Волкера на посаді спецпредставника з питань України відповідали вказівкам президента.

Державний департамент зосередився, за вказівкою президента, на створенні можливостей, щоб зрештою побудувати гарні відносини з урядом



«Державний департамент зосередився, за вказівкою президента, на створенні можливостей, щоб зрештою побудувати гарні відносини з урядом, – говорить Помпео. – Посол Волкер ретельно працював, щоб створити таку можливість».

Курт Волкер цього тижня свідчив перед комітетами Конгресу стосовно своєї ролі у скандалі навколо звинувачень адміністрації Трампа у можливому тиску на Україну.

У п’ятницю також збіг кінцевий строк, визначений комітетами Конгресу США для надання документів Держдепом в рамках розслідувань. Державний департамент не подав документи, але надіслав листа як початкову відповідь на запит комітетів Конгресу, оголосив Помпео в Греції.

Державний департамент надіслав Конгресу листа вчора ввечері і це – наша перша відповідь на запит документів. Очевидно, ми зробимо все, що вимагає закон

«Державний департамент надіслав Конгресу листа вчора ввечері і це – наша перша відповідь на запит документів. Очевидно, ми зробимо все, що вимагає закон», – додав він.

Раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що планує надіслати листа спікеру Палати представників Конгресу США Ненсі Пелосі з вимогою провести голосування в Палаті представників з питання імпічменту до того, як Білий дім надасть всі документи, які вимагають демократи в Конгресі в рамках розслідування.

Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об’єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції.

Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.