Зеленському обіцяли запрошення у Вашингтон в обмін на розслідування проти Байдена – листування Волкера

Американські дипломати, ймовірно, пропонували президентові України Володимиру Зеленському статусний візит до Вашингтона в обмін на обіцянку провести розслідування, пов’язане з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом і його родиною. Про це стало відомо з оприлюдненого листування колишнього спецпредставника Держдепартаменту США з питань України Курта Волкера.

Волкер 3 жовтня протягом 10 годин давав свідчення в Конгресі перед членами Палати представників, які почали розслідування, результатом якого може стати імпічмент президента Дональда Трампа. Слухання відбувалися в закритому режимі.

Трампа звинувачують у спробах чинити тиск на Зеленського з метою переконати його розслідувати дії демократа Джо Байдена, ймовірного головного конкурента чинного президента США на виборах 2020 року, і використання для цього військової допомоги, яку США надають Україні.

Повідомлення, опубліковані демократами в Палаті представників, свідчать, що Волкер обіцяв помічникові Зеленського Андрієві Єрмаку, що український президент отримає запрошення до Вашингтона в обмін на розслідування.

«Отримав відповідь із Білого дому: якщо президент З. переконає Трампа, що проведе розслідування і «дізнається, що насправді відбувалося в 2016 році», ми призначимо дату візиту до Вашингтона», – написав Волкер у повідомленні від 25 липня.

Того ж дня відбулася телефонна розмова між Трампом і Зеленським, яка викликала підозри, що Трамп тиснув на Зеленського.

Через день Єрмак відповів Волкеру: «Телефонна розмова пройшла добре».

Тоді Єрмак запропонував кілька дат у вересні, коли Трамп і Зеленський могли б провести зустріч. Але угода провалилася, коли Єрмак не зміг видати заяву про розслідування.

Зрештою Трамп і Зеленський зустрілися в кулуарах засідання Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, але не в Білому домі у Вашингтоні.

У своїй зустрічі з членами Палати представників Волкер заявив, що «багато людей» у Державному департаменті були стурбовані очевидними зусиллями пов’язати військову допомогу Києву із прагненням американської адміністрації до початку в Україні розслідування, пов’язаного з Байденом.

Волкер став першим чиновником Держдепартаменту, пов’язаним з Україною, що дав свідчення перед трьома комітетами Палати представників, які проводять розслідування щодо можливого імпічменту через дії Трампа.

На 11 жовтня у Палаті представників заплановані свідчення колишнього посла в Україні Марі Йованович, яку несподівано відкликали на початку цього року.

Занепокоєння у зв’язку з розмовою Трампа і Зеленського висловив інформатор з розвідки, чию особу поки що не розголошують. Його доповідна записка стала приводом для початку розслідування щодо імпічменту.