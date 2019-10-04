Трамп закликав Пекін розслідувати діяльність Байденів у Китаї

Президент США Дональд Трамп публічно закликав владу Китаю провести розслідування діяльності в цій країні Джо Байдена, колишнього віцепрезидента США і ймовірного головного суперника Трампа на виборах 2020 року, а також його сина, бізнесмена Гантера Байдена.

«Китай повинен розслідувати діяльність Байденів, – заявив Дональд Трамп під час розмови з репортерами в Білому домі 3 жовтня. – Те, що сталося в Китаї, нітрохи не краще, ніж те, що сталося в Україні». Він також заявив, що рекомендував би президентові України Володимиру Зеленському почати розслідування проти Байденів.

При цьому президент зазначив, що не звертався з особистим проханням до китайського керівництва про розслідування, але, за його словами, «над цим треба подумати».

Пізніше у твітері Трамп додав, що це його «обов’язок» розслідувати корупцію.

Йдеться про офіційний візит віцепрезидента Джо Байдена до Китаю в 2013 році, під час якого його супроводжував Гантер Байден, який мав там бізнес-інтерес. Байден зазнав критики на свою адресу від республіканців через цей візит.

Заклик Дональда Трампа до Китаю розслідувати діяльність Байдена з’явився після схожого його прохання до Києва, яке пролунало під час телефонної розмови у липні і через яке Палата представників Конгресу США, де більшість мають демократи, ініціювала розслідування, результатом якого може стати імпічмент Трампа.

Перебуваючи у Флориді 3 жовтня Трамп заявив, що демократи розпочали розслідування, бо не зможуть перемогти його на голосуванні у 2020 році. «Ось чому вони почали цю дурню з імпічментом – вони знають, що не можуть виграти», – сказав президент США.

США і Китай втягнуті в запеклу торговельну війну, яка вплинула на глобальне економічне зростання.