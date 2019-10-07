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07 Жовтень 2019, Київ 22:58
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Дзвінок до Києва: українці втягнуті в битву навколо імпічменту Трампа – відеосюжет

Дзвінок до Києва: українці втягнуті в битву навколо імпічменту Трампа – відеосюжет
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Україну втягнули в велику внутрішньополітичну боротьбу у США після того, як президент Дональд Трамп попросив свого колегу в Києві Володимира Зеленського провести розслідування стосовно колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина. Прохання спричинило початок процедури імпічменту, яку ініціювали демократи у Вашингтоні. У суперечці беруть участь кілька впливових українців, лунають звинувачення в широкомасштабній корупції. (Відео Української редакції Радіо Свобода, Reuters, AP)

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