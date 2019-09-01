Нові мита між Китаєм та США набули чинності

З 1 вересня набувають чинності нові мита на товарообмін між Сполученими Штатами та Китаєм, повідомляють західні ЗМІ.

Зокрема йдеться про додатковий збір 5%, який Пекін наклав на імпорт сирої нафти зі США – це перший випадок за період «торгівельної війни» між двома країнами, коли вона зачіпає ціни на паливо.

Зі свого боку, адміністрація американського президента Дональда Трампа запроваджує 15%-ві митні платежі з китайського імпорту на 125 мільярдів доларів.

Китай також оголосив про додаткові митні платежі на перелік американських товарів загальною вартістю 75 мільярдів доларів.

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Всередині серпня Трамп заявляв про намір відтермінувати запровадження мит, які набули чинності 1 вересня.

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters, наступне підвищення зборів між двома країнами відбудеться 15 грудня.

У 2018 році адміністрація Трампа запровадила 10-відсотковий податок на багато категорій товарів китайського виробництва, проте список був ретельно складений так, щоб зосередитися переважно на продукції, яка продаються підприємствам, а не на споживчих товарах.

Навесні адміністрація Трампа підвищила цей тариф до 25 відсотків, пригрозивши пізніше підняти його ще на 10 відсотків. Нове 10-відсоткове мито мало бути запроваджене 1 вересня, але Трамп оголосив про відтермінування щонайменше до середини грудня.