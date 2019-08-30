Трамп офіційно заявив про створення космічних сил США

На церемонії в Білому домі 29 серпня президент США Дональд Трамп заявив про створення Космічного командування Пентагону, метою яякого є нейтралізація загрози в космосі.

За словами Трампа, це «командування допоможе захистити життєві інтереси США в космосі, який стане наступним полем бою, що, як мені здається, ясно всім». Це відповідь американської адміністрації на зростання військового потенціалу Росії та Китаю в космосі. Китай продемонстрував, що може знищувати супутники ракетами, а Росія повідомила, що має намір створити систему лазерної зброї для використання в космосі.

У червні Сенат затвердив начальника Космічного командування, ним став генерал Військово-повітряних сил Джон Реймонд. Реймонд заявив, що захист американських об'єктів у космосі, включно із супутниками, засобами протиракетної оборони і засобами зв’язку, буде пріоритетним завданням нового командування.

Космічне командування США існувало з 1985 до 2002 року та було результатом зусиль адміністрації Рональда Рейгана і його «стратегічної оборонної ініціативи». Однак після терактів 11 вересня 2001 року зусилля американських військових зосередилися на боротьбі з радикальним тероризмом.

Білий дім намагається переконати Конгрес створити Космічні сили, які стануть шостим родом військ США і першим новим із 1947 року, коли були сформовані Військово-повітряні сили. І Палата представників, і Сенат включили в бюджет Пентагону положення про створення космічних сил, однак проекти палат Конгресу відрізняються деякими ключовими деталями, зокрема про структуру цих сил, пише видання The Washington Post.

Зараз космічне командування налічує 287 військовослужбовців, генерал Реймонд сказав, що все ще вирішується питання, де розмістити штаб-квартиру командування.