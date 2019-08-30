Китайська держава не втручається в угоду між українським підприємством «Мотор Січ» і китайськими компаніями, заявив на брифінгу у Києві посол КНР в Україні Ду Вей.

«Нам складно спрогнозувати, як буде далі. Але ми не беремо участі й не втручаємося в цю угоду», – сказав дипломат.

Посол також критично висловився з приводу заяв радника президента США з питань національної безпеки Джона Болтона,

«На жаль, в період перебування в Києві, пан Болтон висловився в безвідповідальному ключі щодо відносин між Китаєм і Україною, у зв’язку з чим китайська сторона висловлює глибокий жаль», – сказав посол.

Він додав, що у комерційні питання іншої країни не повинні втручатися ззовні.

«Комерційна діяльність повинна регулюватися ринковими правилами, і жодна країна не може впливати на цю справу», – заявив Ду Вей.

23 серпня газета The Wall Street Journal повідомила із посиланням на джерела в американській адміністрації, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу «Мотор Січ». За інформацією видання, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон мав приїхати до Києва, щоб переконати керівництво підприємства не укладати угоду. Українське підприємство, за повідомленнями, хоче придбати китайська компанія Beijing Skyrizon Aviation. У Вашингтоні вважають, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю, написала газета.

27 серпня Болтон, коментуючи ситуацію навколо «Мотор Січі», заявив, що можливою угодою мала б зацікавитися українська влада, зокрема щодо того, наскільки потенційна угода вигідна для українського народу. Він застеріг, що «китайці вдалися до відверто корупційних дій у багатьох країнах, щоб гарантувати комерційний успіх для своїх компаній».