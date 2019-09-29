Дії Байдена в Україні – в центрі багатомільйонної рекламної кампанії на користь Трампа

Діяльність колишнього віцепрезидента США Джо Байдена –​ у центрі політичної рекламної кампанії, яку розпочав передвиборчий штаб президента США Дональда Трампа.

Бюджет цієї рекламної кампанії, націленої на президентські вибори 2020 року, – 10 мільйонів доларів, вісім з яких надасть передвиборчий штаб Трампа і два мільйони – Національний комітет Республіканської партії, повідомляють американські ЗМІ.

У першому рекламному ролику кампанії, який поширив на своїй сторінці у соцмережі Дональд Трамп, йдеться про зусилля Джо Байдена притримати мільярд доларів коштів для України, якщо не буде звільнено українського генпрокурора.

На той час генпрокурором був Віктор Шокін.

В ролику фігурують українські політики Петро Порошенко, Арсеній Яценюк, Володимир Зеленський.

...коли президент Трамп попросив Україну розслідувати корупцію, демократи захотіли оголосити йому імпічмент



«Джо Байден обіцяв Україні мільярд доларів, якщо вони звільнять прокурора, який розслідував компанію його сина, – говорить закадровий текст у відео. – Але коли президент Трамп попросив Україну розслідувати корупцію, демократи захотіли оголосити йому імпічмент. Їх кишенькові собачки від ЗМІ виконують вказівки. Вони програли вибори і тепер хочуть вкрасти ці. Не дозволяйте їм».

«Демократи хочуть позбавити американців можливості голосувати за переобрання президента Трампа і всі мають знати факти», – заявив пресі голова виборчого штабу Трампа Бред Парскел.

Реакція Байдена

Джо Байден відкидає звинувачення у будь-яких неправомірних діях. Політик заявив, що рекламна кампанія має на меті «очорнити моє ім'я і перехопити вибори».

Рекламна кампанія має на меті очорнити моє ім'я і перехопити вибори



Говорячи про відставку українського прокурора, Байден представляв офіційну позицію США, яку поділяли інші міжнародні партнери, пише агенство AP.

Заступниця голови передвиборчого штабу Байдена Кейт Бедінфелд так прокоментувала рекламну кампанію: «Дональда Трампа лякає Джо Байден, бо віцепрезидент поб'є його як барабан».

Україна опинилась у центрі скандалу в США на тлі розслідувань, які розпочав Конгрес, і які, за заявами конгресменів-демократів, можуть призвести до оголошення імпічменту президенту США Дональду Трампу.

Основним елементом розслідування є дані наведені в скарзі поданій представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції.

Автор скарги заявляє, що Трамп у телефонній розмові з президентом України Зеленським, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.