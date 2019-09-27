Трамп: конгресмен Шифф повністю спотворив мою розмову з Зеленським

Президент США Дональд Трамп назвав «хворою людиною» конгресмена-демократа Адама Шиффа, який у Палаті представників очолює комітет із розвідки.

«Адам Шифф повністю спотворив мою розмову з президентом України та виклав це Конгресу та мільйонам (американців – ред.). Він має піти у відставку та стати об’єктом розслідування. Він таким займається два роки. Він хвора людина!» – написав керівник Америки в твітері.

В інших твітах Трамп пояснив, що саме має на увазі.

«Він (Шифф – ред.) нібито читав точну викладену версію дзвінка, але повністю змінив слова, щоб це звучало жахливо, і я виглядав винним. Він був пристрасним і його було спімано! Отже, Адам Шифф збрехав Конгресу і спробував ошукати американську громадськість», – твердить Трамп.

Виступаючи 26 вересня під час слухань у комітеті з розвідки після оприлюднення тексту скарги американського розвідника, Шифф сказав, що передасть «суть того, як спілкується містер президент».

«Ми дуже добре ставилися до вашої країни. Дуже добре. Жодна інша країна не зробила так багато, як ми. Але ви знаєте, я не бачу тут взаємності... Я хочу, щоб ви зробили мені одну послугу. І я збираюся повторити це сім разів, щоб ви краще почули. Я хочу, щоб ви облили брудом мого політичного опонента. Багато бруду тут і там. І для цього я хочу сконтактувати вас з генеральним прокурором США Біллом Барром. За ним стоять усі американські правоохоронні органи. І я хочу сконтактувати вас з Руді, ви полюбите його, повірте мені», — заявив з трибуни Шифф, таким чином пародіюючи висловлювання Трампа з оприлюдненого тексту стенограми розмови з Зеленським.

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Говорячи всерйоз, Адам Шифф назвав стиль спілкування Трампа з українським президентом «класичним кримінальним шантажем».

26 вересня колишній віце-президент США і потенційний учасник президентських перегонів від демократів Джо Байден закликав Конгрес «вжити негайних дій, щоб притягти президента Дональда Трампа до відповідальності» через «зловживання владою».

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського після перемоги останнього на президентських виборах в України в квітні 2019 року. Демократи заявляють, що Трамп тиснув на Зеленського під час розмови, щоб ініціювати розслідування проти Джо Байдена, на користь власних інтересів із переобрання на посаду президента.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.