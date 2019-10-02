Помпео визнав, що був присутній під час липневої телефонної розмови Трампа і Зеленського

Державний секретар США Майк Помпео визнав, що був присутній під час липневої телефонної розмови президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського.

«Я був під час телефонного дзвінка», – сказав Помпео в столиці Італії Римі.

Він заявив, що був присутній під час розмови через свою обізнаність в американській політиці стосовно України.

Нічого непересічного в присутності американського дипломата під час телефонної розмови президента з іноземним лідером немає. Проте Помпео раніше не підтверджував своєї присутності під час розмови Трампа і Зеленського.

Контрольована демократами Палата представників розпочала розслідування, результатом якого може стати імпічмент Трампу, у зв’язку з повідомленням інформатора, співробітника спецслужб США, про те, що президент і його оточення тисне на українську владу, домагаючись від них матеріалів, які компрометують Джо Байдена, ексвіцепрезидента, ймовірного головного конкурента Трампа на виборах 2020 року.

Демократи заявляють, що Трамп тиснув на Зеленського під час розмови, щоб ініціювати розслідування проти Джо Байдена, на користь власних інтересів із переобрання на посаду президента.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.