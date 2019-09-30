Помічник Зеленського про ситуацію навколо Трампа: не будемо жодним чином в цьому брати участь

Україна «жодним чином» не братиме участь у ситуації навколо можливого імпічменту президента США Дональда Трампа, заявив помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак в інтерв’ю телеканалу «1+1».

«Непроста ситуація. Вона дісталася сьогоднішній владі у спадок. Це внутрішні справи Сполучених Штатів. Ми бачимо в США нашого друга, нашого стратегічного партнера. Те, що відбувається там, – це їхня внутрішня політична кухня. Ми не будемо жодним чином в цьому брати участь. Наша дружба і наша підтримка двопалатна вона є, вона дуже потужна, і я впевнений, що вона буде така і надалі», – сказав Єрмак.

На його думку, Зеленський не робив помилок під час свого візиту до США.

«Сьогодні вже ця бесіда (Трампа і Зеленського – ред.) частина історії. Сьогодні вже президенти під час своєї зустрічі обговорювали вже зовсім інші питання. Саме за ініціативи президента Трампа було конкретно закцентовано: «Так, торгівля. З американської сторони відповідає Державний секретар Майк Помпео. З енергетики – міністр енергетики Рік Перрі». Тобто на сьогоднішній день ми вже маємо розклад і завдання щодо підготовки до вже офіційного візиту», – заявив Єрмак.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня. Демократи заявляють, що Трамп тиснув на Зеленського під час розмови, щоб ініціювати розслідування проти Джо Байдена, на користь власних інтересів із переобрання на посаду президента.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.