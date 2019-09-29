США: демократи в Конгресі хочуть і тексти розмов Трампа з Путіним

Члени Демократичної партії в Конгресі США хочуть отримати доступ також до записів про розмови президента Дональда Трампа з іншими лідерами, крім Володимира Зеленського, зокрема з президентом Росії Володимиром Путіним

Як заявив голова комітету у справах розвідки Палати представників, демократ Адам Шифф, в ефірі телеканалу «Ен-бі-сі», він вважає за важливе «дізнатися, чи в розмовах із іншими світовими лідерами, особливо з Путіним, президент (США) так само (як і в розмові з Зеленським – ред.) підривав нашу безпеку таким чином, який, на його думку, мав піти на користь йому особисто і його кампанії» переобрання.

«Якщо ці розмови з Путіним чи з іншими світовими лідерами приховані в тому ж самому електронному файлі, (що й запис змісту розмови з Зеленським – ред.) який призначений для засекречення, чи не призначений – якщо будуть намагання сховати, засекретити їх, – ми готові це дізнатися», – сказав Шифф.

В іншому інтерв’ю, телеканалові «Ей-бі-сі», він також повідомив, що його комітет у справах розвідки вже досяг домовленості з неназваним викривачем, який раніше й доповів про можливі загрози національній безпеці США в розмові Трампа з Зеленським, про те, що той виступить у цьому комітеті в недалекому майбутньому.

Згаданий інформатор, працівник американських спецслужб, який за службовими обов’язками слухав телефонну розмову Трампа й Зеленського 25 липня, у своїй скарзі керівникові національної розвідки США доповів, зокрема, що записи про цю розмову, як і про деякі інші потенційно проблематичні міжнародні розмови, були на вказівку юристів Білого дому вилучені з комп’ютерної системи, де такі записи зберігаються зазвичай, і натомість вміщені на спеціальному секретному сервері, призначеному виключно для документів у справах національної безпеки. Про це стало відомо з його частково розсекреченої доповідної.

Раніше стало відомо, що цей же інформатор згадував про те, що в перебігу згаданої розмови Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб той влаштував в Україні розслідування щодо можливої незаконної діяльності в цій країні ймовірного головного суперника Трампа на виборах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера Байдена. Після оприлюднення пам’ятної записки про цю розмову, в якій, щоправда, наголошено, що вона є не стенограмою розмови, а лише записами про її зміст, стало ясно, що така розмова дійсно велася. Відтак через можливий тиск президента США на іноземного лідера з метою отримати перевагу на виборах проти нього в Конгресі почали процедуру імпічменту.

У Росії міністр закордонних справ Сергій Лавров іще 27 вересня заявляв, що для США було б «непристойно» оприлюднювати записи розмов Трампа з Путіним. «Є традиції, є звичаї, в тому числі дипломатичні, які передбачають певний рівень конфіденційності», – сказав він.