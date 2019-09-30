Трамп хоче зустрітися з інформатором, дані якого спричинили початок процедури імпічменту

Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з інформатором, який свідчив про тиск на президента України Володимира Зеленського з метою розслідування щодо опонента Трампа Джо Байдена.

У серії твітів 29 вересня Трамп заявив, що хоче бачити людину, яку він назвав «моїм обвинувачем», а також «особою, яка незаконно передала цю інформацію». «Чи шпигувала ця особа за президентом США? Великі наслідки!» – написав Трамп.

Щотижнева телепрограма «60 хвилин» повідомила 29 вересня, що невстановлений офіцер спецслужб, який був автором доповідної записки, перебуває під федеральним захистом після отримання погроз.

Згаданий інформатор, працівник американських спецслужб, який за службовими обов’язками слухав телефонну розмову Трампа й Зеленського 25 липня, у своїй скарзі керівникові національної розвідки США доповів, зокрема, що записи про цю розмову, як і про деякі інші потенційно проблематичні міжнародні розмови, були на вказівку юристів Білого дому вилучені з комп’ютерної системи, де такі записи зберігаються зазвичай, і натомість вміщені на спеціальному секретному сервері, призначеному виключно для документів у справах національної безпеки. Про це стало відомо з його частково розсекреченої доповідної.

Раніше стало відомо, що цей же інформатор згадував про те, що в перебігу згаданої розмови Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб той влаштував в Україні розслідування щодо можливої незаконної діяльності в цій країні ймовірного головного суперника Трампа на виборах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера Байдена. Після оприлюднення пам’ятної записки про цю розмову, в якій, щоправда, наголошено, що вона є не стенограмою розмови, а лише записами про її зміст, стало ясно, що така розмова дійсно велася. Відтак через можливий тиск президента США на іноземного лідера з метою отримати перевагу на виборах проти нього в Конгресі почали процедуру імпічменту.