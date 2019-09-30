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30 Вересень 2019, Київ 07:41
Новини | Міжнародні

Трамп хоче зустрітися з інформатором, дані якого спричинили початок процедури імпічменту

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з українським колегою Володимиром Зеленським, Нью-Йорк, 25 вересня 2019 року

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Президент США Дональд Трамп хоче зустрітися з інформатором, який свідчив про тиск на президента України Володимира Зеленського з метою розслідування щодо опонента Трампа Джо Байдена.

У серії твітів 29 вересня Трамп заявив, що хоче бачити людину, яку він назвав «моїм обвинувачем», а також «особою, яка незаконно передала цю інформацію». «Чи шпигувала ця особа за президентом США? Великі наслідки!» – написав Трамп.

Щотижнева телепрограма «60 хвилин» повідомила 29 вересня, що невстановлений офіцер спецслужб, який був автором доповідної записки, перебуває під федеральним захистом після отримання погроз.

/**/ /**/ /**/ Дональд Трамп та Володимир Зеленський (комбіноване фото)
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Згаданий інформатор, працівник американських спецслужб, який за службовими обов’язками слухав телефонну розмову Трампа й Зеленського 25 липня, у своїй скарзі керівникові національної розвідки США доповів, зокрема, що записи про цю розмову, як і про деякі інші потенційно проблематичні міжнародні розмови, були на вказівку юристів Білого дому вилучені з комп’ютерної системи, де такі записи зберігаються зазвичай, і натомість вміщені на спеціальному секретному сервері, призначеному виключно для документів у справах національної безпеки. Про це стало відомо з його частково розсекреченої доповідної.

Раніше стало відомо, що цей же інформатор згадував про те, що в перебігу згаданої розмови Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб той влаштував в Україні розслідування щодо можливої незаконної діяльності в цій країні ймовірного головного суперника Трампа на виборах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера Байдена. Після оприлюднення пам’ятної записки про цю розмову, в якій, щоправда, наголошено, що вона є не стенограмою розмови, а лише записами про її зміст, стало ясно, що така розмова дійсно велася. Відтак через можливий тиск президента США на іноземного лідера з метою отримати перевагу на виборах проти нього в Конгресі почали процедуру імпічменту.

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