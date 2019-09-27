Трамп оприлюднив ролик проти Байдена на тему України 

Президент США Дональд Трамп оприлюднив у мережі Twitter 30-секундний відеоролик, у якому звинувачує свого потенційного конкурента на виборах 2020 року демократа Джо Байдена в тиску на Україну в інтересах його сина Гантера.
«Джо Байден обіцяв Україні мільярд доларів, якщо вони (влада України – ред.) звільнять прокурора, який розслідував діяльність компанії його сина», – говорить диктор за кадром.
Далі в ролику цитують самого Байдена: «Якщо прокурор не буде звільнений, ви не отримаєте. І… (тут пропущена брутальна лайка, яку чути на відео – ред.) він був звільнений».
«Але коли президент Трамп, – мовиться далі в ролику, – попросив Україну розслідувати корупцію, демократи хочуть відправити його у відставку через процедуру імпічменту. І їхні медійні шавки вдалися до брехні. Вони програли вибори (у 2016 році – ред.), і тепер вони хочуть виграти ці вибори. Не дозволь їм!» – закликає диктор.
Ролику передує текст самого Трампа «Я висушую болото» (в цьому контексті означає «поборюю ворогів»).
Раніше 27 вересня особистий адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані заявив про наявність у нього прямих свідчень, відеозаписів і документів про втручання України в президентські вибори у США в 2016 році. «Дивіться і чекайте!» – написав Джуліані в твітері, не надавши подробиць.
Як ідеться в матеріалі журналіста Радіо Свобода Кріса Міллера, українські прокурори й антикорупційні активісти запевняють: послідовність подій у справі «Бурісми» і роботи Віктора Шокіна на посаді генерального прокурора не вкладаються в ту історію, яку просувають Трамп і його союзники.
Дар’я Каленюк, виконавчий директор київського «Центру протидії корупції», повідомила Радіо Свобода, що Шокін «закинув важливі кримінальні розслідування щодо корупції, пов’язані з (колишнім президентом Віктором) Януковичем, включно зі справою «Бурісми».
Останніми днями Трамп і його союзники знову повторили свої твердження на тлі нових повідомлень, що президент США чинив тиск на нового президента України Володимира Зеленського, щоб в Україні відкрили розслідування дій Байденів. За повідомленнями, так сталося в перебігу телефонної розмови 25 липня, що нині опинилася в центрі незвичайної скарги викривача з лав працівників спецслужб США.
Дзвінок відбувся в той час, коли Київ чекав на схвалення військової допомоги Україні від США на загальну суму майже в 400 мільйонів доларів.
Щоденник The Washington Post повідомив 23 вересня, посилаючись на трьох неназваних чільних працівників адміністрації США, що Трамп вказав виконувачеві обов’язків керівника його апарату затримати надання пакету допомоги.
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