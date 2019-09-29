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29 Вересень 2019, Київ 19:23
Політика

Заява президента Зеленського має покласти край «полюванню на відьом» – Трамп

Дональд Трамп та Володимир Зеленський (комбіноване фото)

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Президент США Дональд Трамп вважає, що слова президента Зеленського мають покласти край звинуваченням у тиску на українське керівництво.

Про це президент Трамп написав у своєму Твіттері 29 вересня.

«Розмова з новим та дуже хорошим президентом України, який сказав «фейковим новинам» в ООН, що я у жодний спосіб, у жодній формі на нього не тиснув, вже сама по собі повинна покласти край новому, останньому «полюванню на відьом». Інші (полювання – ред.) закінчились нічим».

Під час спільної конференції після зустрічі з президентом Трампом в Нью-Йорку, президент Володимир Зеленський сказав журналістам, що президент США на нього не тиснув під час телефонної розмови, яка відбулася 25 липня цього року.

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