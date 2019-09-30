Джуліані показав листування з Волкером, у якому обговорював зустріч з помічником Зеленського

Адвокат президента США Дональда Трампа Руді Джуліані в етері американського телеканалу Fox News показав, як він стверджує, листування з представником Державного департаменту США з питань України Куртом Волкером. У переписці йдеться, що Волкер обговорював з Джуліані українську тему і допомагав зв’язатися з помічником Зеленського Андрієм Єрмаком.

«Пане мере, приємно було поснідати сьогодні вранці. Як ми й обговорювали, зв’язую вас з Андрієм Єрмаком, який дуже близький до президента Зеленського», – йдеться в повідомленні Волкера від 19 липня.

Джуліані заявив, що діяв від імені Державного департаменту США.

Згідно з іншим текстовим повідомленням, дата якого невідома, Волкер запропонував Джуліані проконсультувати його про Зеленського та динаміку російсько-українських відносин.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня. Демократи заявляють, що Трамп тиснув на Зеленського під час розмови, щоб ініціювати розслідування проти Джо Байдена, на користь власних інтересів із переобрання на посаду президента.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.

27 вересня американські ЗМІ поширили інформацію, що спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку після майже двох років на посаді.

Ім’я Курта Волкера згадувалося у скарзі інформатора про ймовірний тиск президента США Дональда Трампа на нову українську владу з метою заохотити розслідування щодо свого потенційного опонента на прийдешніх президентських виборах Джо Байдена.

За даними джерела, Волкер спілкувався з адвокатом Трампа Руді Джуліані, намагаючись «обмежити шкоду» національним інтересам США.