Офіс президента не публікуватиме свою версію стенограми розмови з Трампом – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Офіс президента не оприлюднюватиме свою версію стенограми телефонної розмови президентів України та США від 25 липня, повідомляють агенції Reuters і УНІАН.

«Ми з вами перебуваємо на тому рівні, коли, мені здається, що це не потрібно робити. До президента я ніколи не був дипломатом. Але мені здається, що таких розмов в житті вже було у мене дуже багато. І буде ще дуже багато. Є деякі тонкощі, деякі речі, які, мені здається, що неправильно навіть оприлюднювати. Але ви бачите – немає секретів», – сказав Зеленський.

Щодо оприлюднення Білим домом своєї версії розмови Зеленський сказав: «Це їхня справа».

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського, яка відбулася 25 липня. Демократи заявляють, що Трамп тиснув на Зеленського під час розмови, щоб ініціювати розслідування проти Джо Байдена, на користь власних інтересів із переобрання на посаду президента.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.