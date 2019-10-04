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04 Жовтень 2019, Київ 20:10
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Волкер порадив Конгресу США не довіряти Луценку

Волкер порадив Конгресу США не довіряти Луценку
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Колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер під час свідчень у Конгресі Сполучених Штатів у справі про тиск американського президента Дональда Трампа на президента Володимира Зеленського заявив, що просив українське керівництво не втручатися у внутрішню політику США. Тим часом з оприлюдненого листування Курта Волкера стало відомо, що американські дипломати, ймовірно, пропонували президентові України Володимиру Зеленському статусний візит до Вашингтону в обмін на обіцянку провести розслідування, пов’язане з колишнім віцепрезидентом США Джо Байденом і його родиною. Про те, як свідчення Волкера впливають на ситуацію у США та відносини з Україною, говоримо з учасниками програми «Ваша Свобода». Це – експерт з питань зовнішньої та безпекової політики Олександр Хара, редактор української служби «Голосу Америки» Мирослава Гонгадзе, та депутат Верховної Ради VIII скликання Ганна Гопко.

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