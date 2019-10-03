Курт Волкер у Конгресі США дасть свідчення у пов’язаній з Україною справою про імпічмент

Колишній спеціальний представник Держепартаменту США Курт Волкер стане 3 жовтня першим безпосередньо пов’язаним із Україною чиновником зовнішньополітичного відомства, який свідчитиме в Конгресі в межах розслідування щодо імпічменту президента Дональда Трампа. Волкер прийде на спільне засідання комітетів Палати представників з питань розвідки, закордонних справ та загального нагляду.

Конгресмени прагнуть з’ясувати, чи зловживав Трамп своїм службовим становищем, коли просив президента України Володимира Зеленського провести розслідування щодо колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є потенційним опонентом Трампа на президентських виборах 2020 року.

Раніше конгресмени ознайомилися зі змістом службової записки урядового інформатора, в якій детально висвітлений перебіг розмови, що відбулася 25 липня 2019 року між Трампом і Зеленським.

27 вересня американські ЗМІ поширили інформацію, що спеціальний представник Державного департаменту США з питань України Курт Волкер подав у відставку після майже двох років на посаді.

Ім’я Курта Волкера згадувалося у скарзі інформатора про ймовірний тиск президента США Дональда Трампа на нову українську владу з метою заохотити розслідування щодо Джо Байдена.

За даними джерела, Волкер спілкувався з адвокатом Трампа Руді Джуліані, намагаючись «обмежити шкоду» національним інтересам США.