Трамп допустив можливість арешту «за зраду» голови комітету з розвідки Палати представників

Президент США Дональд Трамп допустив можливість арешту конгресмена-демократа Адама Шиффа, який у Палаті представників очолює комітет із розвідки. На думку американського лідера, такий арешт може відбутися через «державну зраду» Шиффа.

На сторінці у Twitter Трамп написав, що Шифф придумав «фейкову і жахливу» заяву на слуханнях в Конгресі і видав її за слова президента США у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським.

«Вона (заява – ред.) не мала жодного відношення до того, що я сказав під час телефонного дзвінка. Арешт за зраду?», – написав Трамп у соцмережі.

Раніше Дональд Трамп також заявляв, що конгресмен-демократ Адам Шифф «повністю спотворив» його розмову з президентом України.

Під час слухань у комітеті з розвідки 26 вересня Адам Шифф після оприлюднення тексту скарги американського розвідника щодо липневої телефонної розмови американського і українського президентів сказав, що стиль тодішнього спілкування Трампа можна вважати «класичним кримінальним шантажем».

26 вересня колишній віце-президент США і потенційний учасник президентських перегонів від демократів Джо Байден закликав Конгрес «вжити негайних дій, щоб притягти президента Дональда Трампа до відповідальності» через «зловживання владою».

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського після перемоги останнього на президентських виборах в України в квітні 2019 року. Демократи заявляють, що Трамп тиснув на Зеленського під час розмови, щоб ініціювати розслідування проти Джо Байдена, на користь власних інтересів із переобрання на посаду президента.

Президент США назвав критику на його адресу й ініціювання процесу імпічменту «переслідуванням» і «полюванням на відьом». Президент України заявив, що на нього ніхто не тиснув.

Цього тижня мають дати свідчення в Палаті представників на слуханнях щодо імпічменту колишній посол США в Україні Марі Йованович та Курт Волкер, який минулого тижня подав у відставку з посади спецпредставника Держдепартаменту з питань України.