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30 Вересень 2019, Київ 16:48
Новини | Міжнародні

Інформатор, який написав скаргу на Трампа, дасть свідчення в Конгресі – Шифф

Володимир Зеленський і Дональд Трамп на зустрічі в Нью-Йорку, 25 вересня 2019 року

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Комітет із розвідки Палати представників Конгресу США досягнув домовленості про те, що інформатор, який заявив про порушення, які, на його думку, допустив президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, виступить на засіданні комітету в найближчому майбутньому. Про це в інтерв’ю телеканалу ABC повідомив голова комітету у справах розвідки Палати представників, демократ Адам Шифф.

Імені інформатора публічно не оголошували.

«Ми вживаємо всіх запобіжних заходів, яких можемо ..., щоб уможливити ці слухання таким чином, щоб захистити особу інформатора», – сказав Шифф.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з інформатором, який свідчив про тиск на президента України Володимира Зеленського з метою розслідування щодо опонента Трампа Джо Байдена.

/**/ /**/ /**/ Дональд Трамп (праворуч) і Руді Джуліані (архівне фото)
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У серії твітів 29 вересня Трамп заявив, що хоче бачити людину, яку він назвав «моїм обвинувачем», а також «особою, яка незаконно передала цю інформацію». «Чи шпигувала ця особа за президентом США? Великі наслідки!» – написав Трамп.

Щотижнева телепрограма «60 хвилин» повідомила 29 вересня, що невстановлений офіцер спецслужб, який був автором доповідної записки, перебуває під федеральним захистом після отримання погроз.

Згаданий інформатор – працівник американських спецслужб, який за службовими обов’язками слухав телефонну розмову Трампа й Зеленського 25 липня. Він подав скаргу через цю розмову, заявивши про те, що в її ході Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб той влаштував в Україні розслідування щодо можливої незаконної діяльності в цій країні ймовірного головного суперника Трампа на виборах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера Байдена.

Після оприлюднення Білим домом викладу цієї розмови через можливий тиск президента США на іноземного лідера з метою отримати перевагу на виборах проти нього в Конгресі почали процедуру імпічменту.

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