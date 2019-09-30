Інформатор, який написав скаргу на Трампа, дасть свідчення в Конгресі – Шифф

Комітет із розвідки Палати представників Конгресу США досягнув домовленості про те, що інформатор, який заявив про порушення, які, на його думку, допустив президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, виступить на засіданні комітету в найближчому майбутньому. Про це в інтерв’ю телеканалу ABC повідомив голова комітету у справах розвідки Палати представників, демократ Адам Шифф.

Імені інформатора публічно не оголошували.

«Ми вживаємо всіх запобіжних заходів, яких можемо ..., щоб уможливити ці слухання таким чином, щоб захистити особу інформатора», – сказав Шифф.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що хоче зустрітися з інформатором, який свідчив про тиск на президента України Володимира Зеленського з метою розслідування щодо опонента Трампа Джо Байдена.

У серії твітів 29 вересня Трамп заявив, що хоче бачити людину, яку він назвав «моїм обвинувачем», а також «особою, яка незаконно передала цю інформацію». «Чи шпигувала ця особа за президентом США? Великі наслідки!» – написав Трамп.

Щотижнева телепрограма «60 хвилин» повідомила 29 вересня, що невстановлений офіцер спецслужб, який був автором доповідної записки, перебуває під федеральним захистом після отримання погроз.

Згаданий інформатор – працівник американських спецслужб, який за службовими обов’язками слухав телефонну розмову Трампа й Зеленського 25 липня. Він подав скаргу через цю розмову, заявивши про те, що в її ході Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб той влаштував в Україні розслідування щодо можливої незаконної діяльності в цій країні ймовірного головного суперника Трампа на виборах 2020 року, колишнього віцепрезидента Джо Байдена і його сина Гантера Байдена.

Після оприлюднення Білим домом викладу цієї розмови через можливий тиск президента США на іноземного лідера з метою отримати перевагу на виборах проти нього в Конгресі почали процедуру імпічменту.