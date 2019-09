«Темні українські маневри Руді Джуліані» – світова преса

Австралійський часопис The Sydney Morning Herald пише про вплив скандалу, пов’язаного з Україною, на шанси Джо Байдена бути єдиним кандидатом від Демократичної партії США на президентських виборах 2020 року. Іспанський щоденник El Pais розглядає роль ексмера Нью-Йорка у скандалі, пов’язаному з проханням президента США до українського президента щодо розслідування діяльності сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена. Американське видання The New York Times пише про відставку спеціального представника Державного департаменту США з питань України Курта Волкера.

Часопис Австралії The Sydney Morning Herald друкує статтю «Скандал, пов’язаний з Україною, може стати для Джо Байдена моментом, подібним до вислову про «шахраювату Гілларі». Сіднейське видання пише, що протягом останніх тижнів статус Джо Байдена як провідного кандидата від Демократичної партії на президентських виборах у США поступово почав вислизати з його рук.

За результатами останніх опитувань громадської думки, Елізабет Воррен, сенатор-демократ зі штату Массачусетс, почала випереджати за популярністю Байдена у стратегічно важливих штатах Айова та Нью-Гемпшир. Загалом, як зазначає часопис, Джо Байден намагався повернути на свою користь останній скандал, пов’язаний з намаганнями президента Трампа переконати свого українського колегу розслідувати ймовірні випадки корупції, пов’язані з діяльністю сина Байдена Гантера в Україні.

Джо Байден ніби промовляв до виборців Демократичної партії: «Я кандидат з найкращими шансами перемогти Дональда Трампа». А всі спроби Трампа заплямувати його, на думку Байдена, свідчать про те, що нинішній президент США просто боїться колишнього віцепрезидента США як свого конкурента на президентських виборах.

The Sydney Morning Herald, втім, вказує, що немає гарантії, що драма, пов’язана з можливим імпічментом президента Трампа через «український скандал», працюватиме на користь самого Байдена. Навпаки, сіднейське видання пише, що у виборців може скластися думка, що 76-річний Байден є доволі вразливим кандидатом, чиї найкращі дні, напевно, вже у минулому.

Далі австралійський часопис наводить слова ветерана стратега Демократичної партії Генка Шайнкопфа, який порівнює вихід на поверхню «українського скандалу» з тим, як Дональд Трамп свого часу визначив свою опонентку на президентських виборах 2016 року Гілларі Клінтон як «шахраювату Гілларі». Шайнкопф розмірковує, що головною вадою Гілларі Клінтон стала добірка листів електронної пошти, які стали надбанням широких мас, тоді як у випадку Байдена йдеться про скандал, пов’язаний з Україною, у якому фігурує його ім’я та ім’я його сина Гантера.

Газета нагадує, що Гантер Байден входив до ради правління української газової компанії «Бурісма Холдингс» у той час, як його батько був віцепрезидентом США. Трамп висуває звинувачення, що Байден домігся усунення генпрокурора України для того, аби захистити свого сина. Видання завершує, повідомляючи, що не існує доказів того, що Байден у неправомірний спосіб усунув українського генпрокурора, бо ж низка західних урядів і міжнародних організацій також домагалися його зняття з посади. Проте сама ситуація, коли син Байдена збагачувався за кордоном завдяки високій посаді свого батька постає доволі негативним боком справи.

Періодичне видання Іспанії El Pais публікує статтю «Темні українські маневри Руді Джуліані». Мадридський часопис зазначає, що колишній мер Нью-Йорка Руді Джуліані є не лише особистим адвокатом президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, а й виконує роль головного прикриття для Трампа на багатьох правничих напрямках. І от нині, як пише іспанська газета, ексмер Нью-Йорка, який очолював це американське місто у час нападу на Всесвітній торговий центр 11 вересня 2001 року, є ключовою постаттю процесу імпічменту, який може вивести президента-республіканця з Білого дому, а підстава цьому полягає у тому, що Дональд Трамп звернувся з проханням до свого українського колеги Володимира Зеленського щодо розслідування діяльності сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який, у свою чергу, постає кандидатом на праймеріз Демократичної партії до виборів президента США 2020 року.

El Pais нагадує, що ім’я 75-річного Руді Джуліані опинилось у центрі цього скандалу, коли поважне видання The Wall Street Journal оприлюднило інформацію про те, що Трамп неодноразово просив українського лідера співпрацювати з його адвокатом і генпрокурором США Вільямом Барром у напрямку розслідування можливої корупції з боку сина колишнього віцепрезидента-демократа. Мадридське видання повідомляє, що Джуліані скасував свої відвідини Києва у травні, проте визнав, що зустрічався з радником президента України у Мадриді 3 серпня.

Водночас Джуліані стверджує, що цю зустріч було проведено на прохання Державного департаменту США. Іспанський часопис завершує, вказуючи, що Руді Джуліані не є просто фіксером, тим, хто вирішує проблеми. Він також постає майстром пошуку і знайдення шляхів порятунку. Але, зрештою, розслідування українського напрямку діяльності Джуліані має встановити, чи ж справді колишній мер Нью-Йорка доклав зусиль, аби позбутися політичного опонента. І саме цей момент, за словами видання, визначить, чи адміністрацією Трампа були вчинені протизаконні кроки.

Американська газета The New York Times публікує матеріал «Подав у відставку особливий посланець Трампа в Україні». У статті повідомляється, що Курт Волкер – колишній посланець Сполучених Штатів до НАТО, який опинився у центрі скарги щодо справи, пов’язаної з контактами президента Дональда Трампа з Україною, подав у відставку з посади особливого посланця до України. Газета пише, що Волкер повідомив держсекретаря Майка Помпео щодо рішення залишити цю посаду по тому, як було оприлюднено інформацію, що Курт Волкер зв’язав особистого адвоката Трампа Руді Джуліані з представниками українського керівництва з метою розслідувати, як підозрюють, корумповану діяльність колишнього віцепрезидента США Джо Байдена та його родини.

The New York Times додає, що Джуліані повідомив, що перебував у тісному контакті з Волкером стосовно цієї справи. Державний департамент США не надав негайних коментарів щодо відставки Волкера, лише заявивши, що Волкер дійсно зв’язав Джуліані з помічником президента України. Помпео, у свою чергу, зазначив, що наскільки йому відомо, співробітники Державного департаменту діяли у відповідності до правил у справах, пов’язаних з Україною. Нью-йоркське видання нагадує, що Курта Волкера привів до адміністрації Трампа колишній держсекретар Рекс Тіллерсон. Волкер також працював як волонтер і зберіг свою посаду голови Інституту міжнародного лідерства Джона Маккейна при університеті штату Арізона. Саме студентська газета цього американського університету була першим джерелом, яке повідомило про відставку Курта Волкера.

