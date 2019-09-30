Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
30 Вересень 2019, Київ 19:49
Відео

Донбас без Волкера: які переваги отримує Путін?

Донбас без Волкера: які переваги отримує Путін?
Embed

No media source currently available

0:00 0:25:03 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

Курт Волкер подав у відставку, повідомляють американські ЗМІ. Ця тема вже кілька днів у центрі уваги. І річ не лише у намірах американських конгресменів заслухати Волкера у межах розслідування після розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Річ у внеску спецпредставника США у справах України у спроби досягти миру на Донбасі. Він відвідував лінію розмежування, вів переговори у Києві, а також із помічником Володимира Путіна Владиславом Сурковим. Обговорюємо роль Курта Волкера у врегулюванні конфлікту на Донбасі з учасниками програми «Ваша Свобода»: експерт-міжнародник Пітер Залмаєв, експерт з питань безпеки Микола Маломуж, російський політичний експерт Олександр Риклін.

Дивитись коментарі

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Нагору
XS
SM
MD
LG