Донбас без Волкера: які переваги отримує Путін?

Курт Волкер подав у відставку, повідомляють американські ЗМІ. Ця тема вже кілька днів у центрі уваги. І річ не лише у намірах американських конгресменів заслухати Волкера у межах розслідування після розмови президентів Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Річ у внеску спецпредставника США у справах України у спроби досягти миру на Донбасі. Він відвідував лінію розмежування, вів переговори у Києві, а також із помічником Володимира Путіна Владиславом Сурковим. Обговорюємо роль Курта Волкера у врегулюванні конфлікту на Донбасі з учасниками програми «Ваша Свобода»: експерт-міжнародник Пітер Залмаєв, експерт з питань безпеки Микола Маломуж, російський політичний експерт Олександр Риклін.