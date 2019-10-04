Рябошапка заявив, що ніхто з вітчизняних чи закордонних політиків не намагався вплинути на його рішення

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що ніхто не намагався впливати на його рішення як очільника ГПУ. Про це він сказав на пресконференції у Києві 4 жовтня.

«Ніхто із закордонних, із вітчизняних політиків, чиновників і не чиновників не дзвонив мені і не намагався вплинути на мої рішення щодо конкретних кримінальних проваджень», – зазначив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можна йому довіряти, якщо президент Володимир Зеленський заявляв, що той є «100% людиною президента», Рябошапка наголосив, що це покажуть його справи.

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. В тій розмові президент України використав фразу: «Наступний генеральний прокурор 100% буде моєю людиною». Він сказав це після того, як американський лідер заявив про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера. За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів. Зеленський сказав, що знайомий з ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею «розбереться». Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена. Президент назвав генпрокурора Руслана Рябошапку «дуже гарною і чесною людиною».