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04 Жовтень 2019, Київ 12:33
Новини | Політика

Рябошапка заявив, що ніхто з вітчизняних чи закордонних політиків не намагався вплинути на його рішення

Рябошапка запевнив, що на його рішення впливати не намагалися

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Генеральний прокурор Руслан Рябошапка заявив, що ніхто не намагався впливати на його рішення як очільника ГПУ. Про це він сказав на пресконференції у Києві 4 жовтня.

«Ніхто із закордонних, із вітчизняних політиків, чиновників і не чиновників не дзвонив мені і не намагався вплинути на мої рішення щодо конкретних кримінальних проваджень», – зазначив генпрокурор.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи можна йому довіряти, якщо президент Володимир Зеленський заявляв, що той є «100% людиною президента», Рябошапка наголосив, що це покажуть його справи.

/**/ /**/ /**/ Оприлюднена стенограма липневої телефонної розмови Зеленського (ліворуч) і Трампа (праворуч)
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Білий дім оприлюднив стенограму телефонної розмови Трампа і Зеленського

25 вересня Білий дім оприлюднив стенограму липневого спілкування Дональда Трампа і Володимира Зеленського по телефону. В тій розмові президент України використав фразу: «Наступний генеральний прокурор 100% буде моєю людиною». Він сказав це після того, як американський лідер заявив про «дуже багато розмов» стосовно сина колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Гантера. За словами Трампа, Байден-старший зупинив розслідування проти української енергетичної компанії Burisma, у якій Гантер Байден був членом ради директорів. Зеленський сказав, що знайомий з ситуацією і запевнив, що новий генпрокурор з нею «розбереться». Пізніше Зеленський пояснив, що Україна не має зобов’язань розслідувати чи не розслідувати справу, яка стосується сина Байдена. Президент назвав генпрокурора Руслана Рябошапку «дуже гарною і чесною людиною».

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