Рябошапка звільнив двох заступників, що працювали за прокурорства Луценка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення двох заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука, які працювали за часів попередника Рябошапки – Юрія Луценка.

Як йдеться в повідомленні відомства, причина рішення – вступ в дію закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».

Раніше прокурор також звільнив з посад заступника генпрокурора Анжелу Стрижевську, Анаталія Матіоса, Юрія Севрука та Дмитра Сторожука.

19 вересня Верховна Рада підтримала проголосувала за закон про реформування Генеральної прокуратури України в Офіс генерального прокурора. Законопроєкт передбачає ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлює право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури. Крім того, документ пропонує зменшити максимальну кількість працівників органів прокуратури з 15 000 до 10 000 осіб.