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26 Вересень 2019, Київ 15:04
Новини | Політика

Рябошапка звільнив двох заступників, що працювали за прокурорства Луценка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка

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Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення двох заступників генпрокурора Сергія Кізя та Юрія Столярчука, які працювали за часів попередника Рябошапки – Юрія Луценка.

Як йдеться в повідомленні відомства, причина рішення – вступ в дію закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо першочергових заходів із реформи органів прокуратури».

Раніше прокурор також звільнив з посад заступника генпрокурора Анжелу Стрижевську, Анаталія Матіоса, Юрія Севрука та Дмитра Сторожука.

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19 вересня Верховна Рада підтримала проголосувала за закон про реформування Генеральної прокуратури України в Офіс генерального прокурора. Законопроєкт передбачає ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлює право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури. Крім того, документ пропонує зменшити максимальну кількість працівників органів прокуратури з 15 000 до 10 000 осіб.

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