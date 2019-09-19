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19 Вересень 2019, Київ 13:29
Новини | Політика

Рада проголосувала за реформування ГПУ в Офіс генпрокурора

Закон про переформатування ГПУ в Офіс генпрокурора набуває чинності на наступний день після його публікації в офіційній пресі

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Верховна Рада підтримала в другому читанні за реформування Генеральної прокуратури України в Офіс генерального прокурора.

Рішення підтримали 259 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлює право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури.

Крім того, документ пропонує зменшити максимальну кількість працівників органів прокуратури з 15 000 до 10 000 осіб.

Закон набуває чинності на наступний день після його публікації в офіційній пресі.

29 серпня генеральним прокурором України став заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.

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