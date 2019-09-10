Рада в першому читанні підтримала реформування ГПУ в Офіс генпрокурора

Верховна Рада в першому читанні підтримала реформування Генеральної прокуратури України в Офіс генерального прокурора.
«За» проголосували 287 народних депутатів.
Законопроєкт передбачає ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлює право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури.
Крім того, документ пропонує зменшити максимальну кількість працівників органів прокуратури з 15 000 до 10 000 осіб.
29 серпня генеральним прокурором України став заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.
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