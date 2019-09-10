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10 Вересень 2019, Київ 18:42
Новини | Політика

Рада в першому читанні підтримала реформування ГПУ в Офіс генпрокурора

Законопроєкт пропонує зменшити максимальну кількість працівників органів прокуратури з 15 000 до 10 000 осіб

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Верховна Рада в першому читанні підтримала реформування Генеральної прокуратури України в Офіс генерального прокурора.

«За» проголосували 287 народних депутатів.

Законопроєкт передбачає ліквідацію військових прокуратур, але при цьому встановлює право генерального прокурора у разі потреби утворювати спеціалізовані прокуратури.

Крім того, документ пропонує зменшити максимальну кількість працівників органів прокуратури з 15 000 до 10 000 осіб.

29 серпня генеральним прокурором України став заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка.

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