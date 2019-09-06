Рябошапка призначив Віталія Каська першим заступником генпрокурора

Віталія Каська 5 вересня призначено першим заступником генерального прокурора України Руслана Рябошапки. Про це повідомила пресслужба ГПУ.

Віталій Касько закінчив Львівський державний університет імені Івана Франка у 1998 році. Того ж року почав працювати у Львівській транспортній прокуратурі.

З 1999 по 2002 роки працював на посадах від старшого слідчого до начальника слідчого відділу в прокуратурі Львівської області. З 2002 по 2005 роки – старший прокурор Генеральної прокуратури України. У 2005-2007 роках займався юридичною практикою. Повернувся до Генеральної прокуратури у 2007 році на посаду начальника міжнародно-правового управління, де пропрацював до 2010 року. З 2010 по 2014 роки займався адвокатською діяльністю.

У 2014 році Каська призначили заступником генерального прокурора України. Звільнився з посади у 2016 році та займався адвокатською діяльністю.