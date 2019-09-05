«Це не Кулик»: Рябошапка розповів про своїх майбутніх заступників у ГПУ

Серед заступників голови Генеральної прокуратури України не буде прокурора Костянтина Кулика, заявив новий генпрокурор Руслан Рябошапка в інтерв’ю «РБК-Україна».

«Уже говорили принаймні про двох людей, яким я довіряю і яких я хотів би бачити поряд з собою. Це не Костянтин Кулик», – сказав Рябошапка.

Він додав, що в числі його заступників точно буде колишній член правління антикорупційної організації «Transparency International Україна» й заступник генерального прокурора у 2014-2016 роках Віталій Касько.

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка очолив ГПУ 29 серпня.