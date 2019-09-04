Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
04 Вересень 2019, Київ 12:56
Новини | Політика

Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей

Генеральний прокурор України звільнив прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської й Черкаської областей

Дивитись коментарі

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів чотирьох областей, повідомляє пресслужба Генпрокуратури.

Згідно з повідомленням, оприлюдненим на сайті ГПУ 4 вересня, напередодні Рябошапка, «керуючись законом України «Про прокуратуру», звільнив прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської й Черкаської областей.

У ГПУ нагадали, що роботу прокуратури Черкащини і Житомирщини раніше критикував президент Володимир Зеленський.

2 вересня Рябошапка звільнив із посади заступника генпрокурора – головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

29 серпня Верховна Рада звільнила Юрія Луценка і призначила генеральним прокурором Руслана Рябошапку.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG