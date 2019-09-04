Рябошапка звільнив прокурорів чотирьох областей

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка підписав накази про звільнення з посад прокурорів чотирьох областей, повідомляє пресслужба Генпрокуратури.
Згідно з повідомленням, оприлюдненим на сайті ГПУ 4 вересня, напередодні Рябошапка, «керуючись законом України «Про прокуратуру», звільнив прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської й Черкаської областей.
У ГПУ нагадали, що роботу прокуратури Черкащини і Житомирщини раніше критикував президент Володимир Зеленський.
2 вересня Рябошапка звільнив із посади заступника генпрокурора – головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
29 серпня Верховна Рада звільнила Юрія Луценка і призначила генеральним прокурором Руслана Рябошапку.
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