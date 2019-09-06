Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
06 Вересень 2019, Київ 18:30
Новини | Політика

Рябошапка звільнив прокурорів у восьми областях

Руслан Рябошапка

Дивитись коментарі

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей, повідомляється на сайті відомства.

4 вересня було звільнено прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.

2 вересня Рябошапка звільнив із посади заступника генпрокурора – головного військового прокурора Анатолія Матіоса.

Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка очолив ГПУ 29 серпня. Відповідне рішення підтримали 312 народних депутатів.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG