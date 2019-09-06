Рябошапка звільнив прокурорів у восьми областях

Генеральний прокурор Руслан Рябошапка звільнив з посад прокурорів Волинської, Івано-Франківської, Кіровоградської, Луганської, Львівської, Рівненської, Сумської та Тернопільської областей, повідомляється на сайті відомства.
4 вересня було звільнено прокурорів Вінницької, Житомирської, Одеської та Черкаської областей.
2 вересня Рябошапка звільнив із посади заступника генпрокурора – головного військового прокурора Анатолія Матіоса.
Заступник голови Офісу президента Руслан Рябошапка очолив ГПУ 29 серпня. Відповідне рішення підтримали 312 народних депутатів.
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