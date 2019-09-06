Зеленський оновив склад РНБО, ввівши туди представників уряду

Президент України Володимир Зеленський затвердив зміни складу Ради національної безпеки і оборони. Про це йдеться в указі від 6 вересня 2019 року, оприлюдненому на сайті глави держави.

За цим документом, до оновленого складу РНБО увійшли прем’єр-міністр Олексій Гончарук, міністр оборони Андрій Загороднюк, голова Верховної ради Дмитро Разумков, голову СБУ Іван Баканов, мініста закордонних справ Вадим Пристайко та генпрокурор Руслан Рябошапка.

До цього, 31 травня президент Зеленський затвердив новий склад Ради національної безпеки й оборони України, коли на зміну представникам попередньої адміністрації президента туди увійшли представники його офісу та новий очільник Генштабу.

Секретарем РНБО став Олександр Данилюк.

Зараз до Ради увійшли представники нової команди уряду.