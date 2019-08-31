Данилюк підписав меморандум про енергетичну безпеку між Україною, Польщею та США – РНБО

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк підписав меморандум про співпрацю в сфері енергетики з представниками Сполучених Штатів та Польщі, повідомляє РНБО 31 серпня.

За даними відомства, документ зокрема стосується диверсифікації джерел постачання газу та підвищення рівня енергетичної безпеки. Окрім Данилюка, участь у підписанні взяли голова Департаменту енергетики США Рік Перрі та уповноважений уряду Польщі зі стратегічної енергетичної інфраструктури Пйотр Наїмський.

«Одним з кроків у цьому напрямку стане налагодження поставок зрідженого газу через Польшу. Для цього буде побудовано спеціалізований інтерконнектор, який об’єднає газотранспортні системи України та ЄС», – йдеться в повідомленні.

Сам Данилюк, коментуючи подію, назвав її «ще одним кроком до енергетичної незалежності не тільки України, а й усієї Європи».

«На зустрічі із міністром енергетики США Ріком Перрі, яка передувала підписанню Меморандуму, ми обговорили важливість диверсифікації ризиків, продиктованих залежністю від поставок російського газу, як для України, так і для Польщі», – зазначив він.

Як повідомляє РНБО, меморандум набрав чинності з дня підписання.

31 серпня президент України Володимир Зеленський на зустрічі з президентом Польщі Анджеєм Дудою назвав «неприйнятним» проєкт російського газопроводу «Північний потік-2» і заявив, що сторони виступають за диверсифікацію джерел енергопостачання.