Зеленський: ми говоримо з Польщею єдиним голосом, «Північний потік-2» є неприйнятним

Польща солідарна з Україною в питанні російського газопроводу «Північний потік-2», заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві.

«Ми говоримо з Польщею єдиним голосом: «Північний потік-2» є неприйнятним і несе загрози для всієї Європи. Водночас ми виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю у трикутнику Польща – США – Україна», – сказав Зеленський.

Сам Дуда наголосив, що політика санкцій проти Росії повинна бути продовжена.

«Україна мусить повернути свою територіальну цілісність, яку мала до 2014 року. Ми називаємо речі своїми іменами: сьогодні територія України окупована. Крим, а також Луганська та Донецька області мають повернутися до повного контролю України. Наша позиція в цьому контексті щодо Росії однозначна: ми цього не приймаємо, ми вважаємо, що політика санкцій повинна бути продовжена», – заявив Дуда.

31 серпня і 1 вересня Зеленський перебуває в Польщі з офіційним візитом.

Проєкт російського газового монополіста «Газпрому» «Північний потік-2» має доставляти газ із Росії до Німеччини дном Балтійського моря.

Німеччина, компанії з якої беруть фінансову участь у проекті постачання газу до Європи з Росії в обхід транзитних можливостей України, підтримує його і на державному рівні, називаючи «суто комерційним», хоча Берлін заявляє про необхідність зберегти транзит російського газу і через Україну.

Україна, як і низка країн Євросоюзу, переважно східноєвропейських, балтійських і скандинавських, а також США виступають проти цього проекту. Вони наголошують, що проект суто політичний, бо збільшує залежність Європи від російського газу, і економічно не обґрунтований. Таку позицію підтримує і Європейська комісія.

У червні президент США Дональд Трамп під час свого візиту до Польщі розкритикував Німеччину через співробітництво з Росією в межах будівництва газопроводу. Він зазначив, що альтернативою для Берліна може стати скраплений газ зі Сполучених Штатів.