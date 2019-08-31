У Варшаві почалася зустріч Зеленського і президента Польщі

У Варшаві почалася зустріч президента України Володимира Зеленського і президента Польщі Анджея Дуди.

Після неї відбудуться переговори делегацій під головуванням президентів.

Зеленський приїхав до Польщі з офіційним дводенним візитом. Він має зустрітися з прем’єром Матеушем Моравецьким, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.

1 вересня президент України планував взяти участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни.

Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон під час візиту в Україну зазначав, що саме у Варшаві глава Білого дому може вперше зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Втім, 29 серпня Трамп скасував поїздку до Польщі через ураган «Доріан», який насувається на штат Флорида.