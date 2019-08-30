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30 Серпень 2019, Київ 13:37
Новини | Політика

Зеленський їде до Польщі зустрічатися з президентом і прем’єром

1 вересня Зеленський візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни

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Президент України Володимир Зеленський 31 серпня їде до Польщі зустрічатися з президентом Анджеєм Дудою, прем’єром Матеушем Моравецьким, маршалком Сенату Станіславом Карчевським та представниками бізнесу.

В Офісі президента повідомили, що 1 вересня Зеленський візьме участь у меморіальних заходах у Варшаві з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни та проведе низку зустрічей з лідерами іноземних держав, які братимуть у них участь.

Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон під час візиту в Україну зазначав, що саме у Варшаві глава Білого дому може вперше зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.

Втім, 29 серпня Трамп скасував поїздку до Польщі через ураган «Доріан», який насувається на штат Флорида.

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