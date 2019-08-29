Президент США Дональд Трамп скасував поїздку до Польщі через ураган «Доріан», який насувається на штат Флорида.
Як Трамп зазначив 29 серпня у Білому домі, він має намір забезпечити, щоб усі ресурси федерального уряду були спрямовані на боротьбу зі стихією.
До Польщі, де цими вихідними мають відбутися урочистості з нагоди 80-ї річниці початку Другої світової війни, натомість поїде віце-президент США Майк Пенс.
Трамп також сказав, що повідомив польського президента Анджея Дуду про скасування візиту, який він все ж збирається здійснити «найближчим часом».
Наразі ураган «Доріан» має першу, найнижчу категорію небезпеки, та синоптики стверджують, що він може посилитися до четвертої категорії.
Радник президента США Дональда Трампа з питань нацбезпеки Джон Болтон під час візиту в Україну зазначав, що саме у Варшаві глава Білого дому може вперше зустрітися з президентом Володимиром Зеленським.
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