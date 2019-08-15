«Газова знижка» для Луганської ТЕС: бути чи не бути

Луганська ТЕС, яка забезпечує електроенергією всю підконтрольну частину Луганщини, отримала від Кабінету міністрів пільгову ціну на газ: тепер він на 40% дешевший, ніж купують прості українці. В уряді пояснюють цей вимушений крок блокадою постачання вугілля з Росії та ризиком енергетичного колапсу в регіоні. Зі свого боку, керівництво «Нафтогазу» та представник президента у Кабміні говорять, що це рішення завдає державі збитків, а компанії «ДТЕК» Ріната Ахметова, яка володіє Луганською ТЕЦ, – необґрунтовані переваги. Тим часом прем’єр Володимир Гройсман пообіцяв скасувати це резонансне рішення – через добу після його ухвалення. Однак воно і досі чинне. В яку суму в підсумку обійдеться «газова знижка» та хто за неї заплатить?

14 серпня український Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка зобов’язує НАК «Нафтогаз України» продавати газ Луганській ТЕС за спеціальною ціною – 2 895 гривень за тисячу кубометрів. Це на 40% дешевше, ніж купують газ звичайні українці, і навіть дешевше, ніж сам «Нафтогаз» – купує в ЄС. Мета такого кроку – забезпечення безперебійного електро-, тепло- та волдопостачання споживачів», ідеться в тексті постанови. Це рішення отримало різку критику як «Нафтогазу», так і представників офісу президента, однак у Луганській обласній військово-цивільній адміністрації його підтримали. Чому ж воно з’явилося?

Навіщо Луганській ТЕС«газові» знижки?

Луганська ТЕС – стоїть у місті Щастя,на території, підконтрольній українській владі, але впритул до лінії фронту. Вугілля вона традиційно отримувала з шахт на півдні області, яка нині окупована. Після товарної блокади окупованих районів, яку громадські активісти та деякі депутати ініціювали з січня 2017 року, російські гібридні сили заявили про «націоналізацію» шахт в окупованій частині Донбасу. Відтоді вугілля на Луганську ТЕС прибувало лише залізницею з Росії. Як пояснювали у компанії «ДТЕК» – з шахт в Росії, які належать цій компанії.

Через збройний конфлікт між Україною та Росією ціла низка експертів вважала цей канал постачання ресурсів дуже ризикованим, а інвестиції «ДТЕК» у російську видобувну галузь – недоречними. Побоювання – підтвердилися.

​1 червня Росія обмежила постачання вугілля до України, відтоді Луганська ТЕС працювала фактично на своїх запасах. Вони закінчилися 29 липня, і енергоблоки перевели на резервне паливо – природний газ: газогони на Луганщині попри війну продовжують працювати стабільно.

14 серпня уряд постановив: Луганська ТЕС має право купувати газ в «Нафтогазу» за ціною 2 895 гривень за тисячу кубометрів. Це на 40% дешевше, ніж купують газ прості українці або інші підприємства, які виробляють тепло для населення. Але його застосували «заднім числом»: з 29 липня – з першого ж дня, коли на складах закінчилося вугілля.

Просто зупинити Луганську ТЕС неможливо, без серйозних без наслідків: вона забезпечує електрикою всю підконтрольну частину Луганщини, це понад мільйон споживачів. Перекинути електроенергію з інших регіонів – неможливо: пропускна здатність ЛЕП з Харківщини є значно меншою, ніж потреби цього регіону. Проблему уряд намагається вирішити за рахунок будівництва підстанції «Кремінська»: до неї приєднають дві лінії напругою 500 та 220 кіловольт, які з’єднають північ Луганщини з рештою енергосистеми України. Однак будівництво планують закінчити у 2020 році. До цього ж регіон фактично є заручником Росії, заявив Радіо Свобода Голова Луганської ОВЦА Віталій Комарницький.

«Ми з вами є заручниками. Залежимо від РФ: чи даватиме «її величність» дозвіл на ввезення вугілля, чи ні. Але доки ми не завершимо енергоміст у Кремінній, який з’єднає нашу область з українською енергосистемою повністю (а це, сподіваюся, перше півріччя 2020 року), тоді нас ніхто не зможе шантажувати. А доти в нас немає іншого виходу щоб вижити», – наголосив посадовець.

Будівництво Кремінської підстанції обійдеться Україні в 1,7 мільярда гривень. Але без неї лінії електропередач, які з’єднують Луганську область з сусідніми областями, можуть передати у півтора-два рази менший обсяг електроенергії, ніж потрібно підконтрольній частині області. Такі розрахунки наводить НЕК «Укренерго».

«Це приватизація прибутків і націоналізація збитків» – Герус

Розкритикував урядове рішення про знижку для Луганської ТЕС представник президента у Кабміні Андрій Герус.

«Раніше ДТЕК купив вугільні шахти у Ростовській області РФ, інвестував у ті шахти значні кошти. Тобто прийняв рішення працювати у Росії, взяв на себе усі можливості та ризики… Останні три роки ДТЕК поставляв вугілля із Ростовської області на Луганську ТЕС, перекладав це у тарифи споживачів по формулі «Роттердам», а прибутки клав собі у кишеню (ну, може, ділилися із корумпованими партерами по Роттердаму, але ми типу цього не знаємо). Але як тільки Росія вирішила перекрити поставки вугілля, і довелося використовувати газ, то ДТЕК відразу прийшов до держави. Щоб усі тимчасові збитки перекласти на державний «Нафтогаз України». Приватизація прибутків, націоналізація збитків» – обурився Андрій Герус.

​Чому з’явилося урядове рішення про знижку, та чи може «ДТЕК» купувати газ без знижок і не зупиняти ТЕС на Луганщині? З цими та іншими запитаннями Радіо Свобода звернулося до компанії «ДТЕК», але на момент виходу публікації відповіді не отримало.

Компанія «ДТЕК Енерго», до складу якої входять всі електростанції цієї корпорації, у 2018 році отримало чистий прибуток обсягом 5,252 мільярда гривень. Чи достатньо цього фінансового «запасу міцності» для компенсації втрат через тимчасове виробництво енергії з газу, а не з вугілля?

Наразі знижка на газ є найкращим тимчасовим рішенням, стверджує директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

«Зупиняти Луганську ТЕС неможливо. Це може спричинити серйозні політичні наслідки, не можна допустити, щоб жителі прифронтової зони опинилися без електрики на підконтрольній території України. Важливо вживати заходів, знижувати ціну на газ. Немає іншого способу, як субсидувати Луганську ТЕС, крім як через більш низьку вартість газу», – визнав експерт.

Володимир Омельченко додає: звичайна ціна газу для ТЕС означає, що собівартість електроенергії є приблизно удвічі вищою, ніж вартість для споживачів на ринку «на добу наперед».

«Нафтогаз» заплатить?

У державній компанії НАК «Нафтогаз України» розкритикували урядову знижку для однієї з електростанцій «ДТЕК» коштом держкомпанії.

«Ця постанова є спробою здійснити приховане субсидіювання приватної компанії з державного бюджету», – заявила прес-служба «Нафтогазу». І додала, що 90% прибутку підприємства за 2018 рік надійшли державного бюджету.

«Змушуючи Нафтогаз постачати газ приватній структурі за штучно заниженою ціною, уряд позбавляє доходів державний бюджет 2020 року. Виконання урядового рішення лише в серпні спричинить збитки для «Нафтогазу» у розмірі понад сто мільйонів гривень на місяць. При продовженні ситуації у зимовий період зі зростанням ринкових цін та обсягів споживання сума збитків буде сягати 250-300 млн гривень щомісячно», – пояснюють у «Нафтогазі».

За час дії урядової постанови (до 1 травня 2020 року) збитки «Нафтогазу» від неї, з урахуванням прогнозованих щомісячних втрат, можуть становити 1, 5-1,8 мільярдів гривень. Це приблизно дорівнює вартості будівництва Кремінської підстанції та пов’язаних з нею ЛЕП.

Чи можна замінити російське вугілля на українське?

Залізнична гілка, яка проходить через ТЕС у Щасті, з’єднана з Росією на півночі, а на південь впирається у лінію фронту, та ніяк не сполучена з рештою українських залізниць. Найближча станція, до якої йдуть потяги з інших українських областей – Старобільськ. Але до неї від ТЕС – приблизно 45 кілометрів. Перевантажування великих обсягів енергетичного вугілля з залізниці у вантажівки та перевезення автошляхами , які є в дуже поганому стані, значно здорожчить його та підвищить собівартість електроенергії, наголошують експерти.

Дешевий газ для Луганської ТЕС: уряд передумав?

Коли матеріал готувався для публікації, на сайті Кабміну з’явилося повідомлення про те, що на урядовій нараді рішення про знижку на газ вирішили переглянути. Але зроблять це на одному з майбутніх засідань уряду, доти ж воно залишається чинним.

Нараду ініціював прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, після обговорення ситуації на урядовому засіданні 14 серпня, йдеться на сайті Кабміну.

«Участь у нараді взяли, зокрема, керівництво Міністерства енергетики та вугільної промисловості і представник президента в Уряді Андрій Герус. Під час неї ухвалили рішення про забезпечення суб’єктів генерації енергоносіями без застосування регульованої спеціальної ціни. Відповідне рішення буде ухвалено на черговому засіданні уряду».

Одночасно НЕК «Укренерго» отримало урядове доручення «прискорити реалізацію проекту будівництва альтернативної лінії енергозабезпечення» для Луганщини.