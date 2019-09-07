Зеленський добре володіє інформацією в усіх ключових сферах – Данилюк

Президент України, голова РНБО Володимир Зеленський добре володіє інформацією в усіх ключових сферах, переконував в інтерв’ю Радіо Свобода секретар цієї Ради Олександр Данилюк. Таким чином він відповів на закиди критиків щодо недосвідченості Зеленського. Данилюк вважає, що з переконливою перемогою Зеленського на виборах в Україні відбувся перезапуск еліт. При цьому секретар РНБО стверджує, що в Україні буде зменшуватися вплив олігархів – зокрема, Ігоря Коломойського. Данилюк зауважив, що зараз йому немає що обговорювати з Коломойським. Також секретар РНБО розповів про переговори з радником президента США Джоном Болтоном, виклав позицію української влади щодо ситуації довкола продажу «Мотор Січі» та повідомив про досягнення певної згоди з власниками підприємства Arcelor-Mittal.