Секретар РНБО прокоментував позицію влади щодо «Мотор Січі»

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Данилюк прокоментував позицію влади щодо оборонної компанії «Мотор Січ» і обговорення цього питання із радником президента США Дональда Трампа з національної безпеки Джоном Болтоном.

«Так, дійсно, ми це обговорювали… Я теж згоден, що Україна... Ну, позиція Джона Болтона, що Україна має дотримуватися своїх інтересів. І саме з такої точки зору ми і формуємо свою позицію», – сказав Данилюк.

На запитання про ймовірний продаж акцій «Мотор Січі» компанії з Китаю, Олександр Данилюк відповів: «Все з точки національних інтересів».

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Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон прибув до України з візитом раніше, 27 серпня. У Києві він провів зустріч із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком. Під час неї, за офіційними повідомленнями, сторони обговорили питання співпраці у безпековій і промисловій галузях, зокрема, «захист промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю».

23 серпня газета The Wall Street Journal повідомила із посиланням на джерела в американській адміністрації, що США намагаються перешкодити покупці китайською компанією українського заводу «Мотор Січ». За інформацією видання, радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон мав приїхати до Києва цього тижня, щоб переконати керівництво підприємства не укладати угоду.

Українське підприємство, за повідомленнями, хоче придбати китайська компанія «Beijing Skyrizon Aviation». У Вашингтоні вважають, що продаж заводу підвищить оборонні спроможності Китаю, пише газета.

Акціонерне товариство «Мотор Січ» – один із найбільших світових виробників двигунів для авіаційної техніки, а також промислових газотурбінних установок. Компанія бере участь у реалізації держоборонзамовлення і має стратегічне значення для економіки й обороноздатності України.

Повністю інтерв’ю з cекретарем Ради національної безпеки і оборони Олександром Данилюком дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 7 вересня.