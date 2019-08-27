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27 Серпень 2019, Київ 18:24
Новини | Політика

Секретар РНБО і радник Трампа обговорили безпеку і «захист» промисловості від Китаю

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон перебуває з візитом у Києві, 27 серпня 2019 року

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Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провели зустріч у Києві, в перебігу якої обговорили питання співпраці у безпековій та промисловій галузях.

«Наше співробітництво відкриває багато перспектив для обох країн», – заявив секретар РНБО Олександр Данилюк.

У свою чергу, Джон Болтон порушив, зокрема, питання інтеграції України в НАТО і захисту промисловості від зовнішніх ризиків.

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«Посол Болтон обговорив те, як Сполучені Штати можуть підтримувати зусилля України з більш тісної інтеграції до євроатлантичного співтовариства та захисту промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю», – йдеться в повідомленні Посольства США в Україні за підсумками зустрічі Болтона і Данилюка.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон перебуває сьогодні з візитом у Києві.

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