Секретар РНБО і радник Трампа обговорили безпеку і «захист» промисловості від Китаю

Радник президента США з питань національної безпеки Джон Болтон і секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Данилюк провели зустріч у Києві, в перебігу якої обговорили питання співпраці у безпековій та промисловій галузях.

«Наше співробітництво відкриває багато перспектив для обох країн», – заявив секретар РНБО Олександр Данилюк.

У свою чергу, Джон Болтон порушив, зокрема, питання інтеграції України в НАТО і захисту промисловості від зовнішніх ризиків.

«Посол Болтон обговорив те, як Сполучені Штати можуть підтримувати зусилля України з більш тісної інтеграції до євроатлантичного співтовариства та захисту промисловості від ризиків недобросовісної економічної поведінки Китаю», – йдеться в повідомленні Посольства США в Україні за підсумками зустрічі Болтона і Данилюка.

Радник президента США з національної безпеки Джон Болтон перебуває сьогодні з візитом у Києві.