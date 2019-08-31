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31 Серпень 2019, Київ 21:38
Політика

Перрі: США, Україна та Польща тісніше співпрацюватимуть в енергетиці

Міністр енергетики США Рік Перрі

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США, Польща та Україна домовились про посилення співпраці у сфері газопостачання в регіоні, заявив міністр енергетики США Рік Перрі спілкуючись з пресою в Варшаві.

«Ми допомагаємо Польщі зменшити залежність від російського газу», – заявив міністр після зустрічі з делегаціями з України та Польщі, пише Reuters.

Між трьома країнами підписано відоповідний Меморандум. Про це оголосив секретар РНБО України Олександр Данилюк у Facebook.

Однією з тем Меморандуму стало налагодження поставок американського газу до України через Польщу. Представник Польщі з питань енергетики Пьотр Наїмський заявив пресі, що Польща зможе наростити можливості постачання американського газу до України до 6 мільярдів кубометрів, починаючи з 2021 року, повідомляє Reuters.

Як раніше повідомляв «Голос Америки» , польська нафтогазова компанія (PGNiG) і «Енергетичні Ресурси України» домовилися про постачання до України через Польщу американського газу.

/**/ /**/ /**/ Український газогін
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Згідно з повідомленням на сайті польської компанії, законтрактований зріджений природний газ зі США, прибуде в польський СПГ-термінал імені Леха Качинського в Свіноуйсьце у листопаді цього року. Після процесу регазифікації, він надійде в польську систему передачі газу і через газове сполучення у Германовіце буде переданий компанії ЕРУ до України.

Звертаючись до преси після тристоронньої зустрічі у Варшаві, Перрі також зазначив, що Вашингтон найімовірніше посилить санкції проти Росії, запровадженні після незаконної анексії Криму Росією.

/**/ /**/ /**/ Володимир Зеленський на спільній пресконференції з Анджеєм Дудою: ми виступаємо за диверсифікацію джерел енергопостачання, а також енергетичну співпрацю у трикутнику Польща – США – Україна
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Делегацію США до Варшави очолив віце-президент США Майк Пенс, після того, як президент Трамп скасував візит через повідомлення про наближення урагану до США.

Президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Варшаві. Адміністрація польського президента на одному з перших місць порядку денного переговорів з українським керівником помістила питання «історичної політики».

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