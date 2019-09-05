Аудит «Укроборонпрому» проведе компанія Baker Tilly Ukraine – результати тендеру

Аудит державного оборонного концерну «Укроборонпром» проведе компанія Baker Tilly Ukraine. Про це йдеться в повідомленні компанії 5 вересня.

Як стверджують у концерні, аудиторська фірма виграла тендер на проведення перевірки консолідованої звітності. За даними платформи публічних закупівель Prozorro, участь у аукціоні, окрім Baker Tilly Ukraine, брала також аудиторська компанія Ernst & Young.

Остаточна пропозиція Baker Tilly Ukraine передбачала, що вартість аудиту становитиме 29 мільйонів 336 тисяч гивень. Аудит Ernst & Young коштував 29 мільйонів 337 тисяч гривень.

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Як стверджують в «Укроборонпромі», це буде перший консолідовний аудит всієї звітності компанії за всю історію її існування. При цьому Baker Tilly Ukraine уже співпрацювала з концерном: проводила фінансовий аудит державної компанії «Укрспецекспорт», яка «Укроборонпрому».

«За місяць можливо і підготувати необхідний пакет документів, і провести торги на ProZorro, і розпочати підготовку внутрішньої команди, яка супроводжуватиме аудиторів та організовуватиме весь процес. Моє бачення – аудитори мають почати працювати в Концерні до кінця поточного року. Зараз створюємо для них ці умови», – цитують у пресслужбі концерну генерального директора Айвараса Абромавичуса.

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22 травня 2019 року тодішній прем’єр-міністр Володимир Гройсман повідомляв, що Кабінет міністрів виділив 32 мільйони гривень на аудит «Укроборонпрому».

Тодішній президент Петро Порошенко 6 березня повідомляв на засіданні РНБО, що Україна ініціює міжнародну комплексну перевірку діяльності державного концерну «Укроборонпром». 16 березня він указом увів у дію рішення РНБО щодо цього аудиту.

Державний концерн «Укроборонпром» об’єднує понад 100 підприємств-учасників у галузі оборонної промисловості, зокрема, розробки й виготовлення озброєння та техніки, наукової діяльності й експортно-імпортних операцій.

У лютому концерн опинився у центрі скандалу після того, як журналісти антикорупційного проекту «Bihus.info» опублікували розслідування про суми «відкатів» і схеми розкрадання мільйонів в оборонній сфері. Незабаром після оприлюднення розслідування були затримані кілька чинних і колишніх посадовців ДП «Спецтехноекспорт», що входить до складу «Укроборонпрому». Їх вважають причетними до розтрати коштів держпідприємства оборонної галузі на суму 55,5 мільйонів гривень.