«Укроборонпром» виграв тендер на постачання літаків «Ан-178» до Перу

«Укроборонпром» виграв тендер на постачання військово-транспортних літаків «Ан-178» до Перу, повідомив генеральний директор концерну Павло Букін.

За його словами, у тендері від МВС Перу український «Ан-178» обійшов C-27 Spartan (США-Італія) і C-295 (Airbus).

За даними «Укроборонпрому», літаки «Ан-178» замінять у Перу так само українські «Ан-32Б».

Наразі концерн не повідомляє про вартість угоди і кількість замовлених літаків.

Висота польоту «Ан-178» складає 12 кілометрів, дальність – 5 500 кілометрів, максимальна швидкість – 825 кілометрів на годину. Він здатен перевозити до 18 тонн вантажу.

«Ан-178» виконав свій перший політ 7 травня 2015 року. Наразі він перебуває в процесі сертифікації.