Конкурс на посаду голови «Укроборонпрому» оголосять до кінця року – Абромавичус

Процедуру конкурсного відбору голови державного концерну «Укроборонпром» почнуть до кінця року – про це заявив чинний глава підприємства Айварас Абромавичус.

За повідомленням пресслужби «Укроборонпрому», 2 вересня Абромавичус офіційно приступив до виконання своїх обов’язків. Як пояснюють у об’єднанні оборонних підприємств, його призначення на посаду без конкурсу було вимушеним заходом через події, які «могли мати негативні наслідки для національної безпеки».

«Без погодження з наглядовою радою переписувалися статути підприємств-учасників концерну, у ЗМІ почали з’являтися витоки таємних контрактів, до яких не мали доступ навіть члени наглядової ради, а на самих підприємствах колишнім керівництвом була створена атмосфера нездорової конкуренції та боротьби за посади», – йдеться в повідомленні концерну.

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Як стерджує Абромавичус, він залишається прихильником конкурсного відбору генерального директора об’єднання.

«Це (конкурс – ред.) наша амбіція і вона буде втілена в життя. Конкурс буде оголошено до кінця року», – додає Абромавичус.

30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив Айвараса Абромавичуса генеральним директором оборонного концерну «Укроборонпром», звільнивши його попередника Павла Букіна.