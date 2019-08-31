Шахраї видавали себе за керівників ОП і вимагали хабар за посаду голови «Укроборонпрому» – ДБР

Група осіб видавала себе за керівників Офісу президента і вимагала з колишнього співробітника державної компанії «Укрспецекспорт» хабар за призначення на посаду голови концерну «Укроборонпром», повідомляють у Державному бюро розслідувань.

«Слідчі територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в Києві, спільно з Військовою прокуратурою викрили групу осіб, які вимагали 570 тисяч доларів США від колишнього співробітника державної компанії «Укрспецекспорт» за сприяння у його призначенні на керівну посаду в державний концерн «Укроборонпром», – йдеться в заяві Бюро.​

Пресслужба відомства повідомляє, що чотирьох підозрюваних затримали в Києві під час передачі їм частини хабара в розмірі 250 тисяч доларів. Передача відбувалася в одному з офісів на Банковій вулиці – навпроти Офісу президента.

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Співробітники ДБР готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо запобіжного заходу.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «шахрайство в особливо великих розмірах». У разі обвинувального вироку затриманим загрожує ув’язнення від п’яти до 12 років.

30 серпня президент України Володимир Зеленський призначив головою державного концерну «Укроборонпром» ексміністра економічного розвитку України в уряді Арсенія Яценюка Айвараса Абромавичуса.