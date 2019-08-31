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31 Серпень 2019, Київ 20:05
Новини | Події

Співробітника підприємства «Укроборонпрому» засудили за роботу на російську розвідку – СБУ

За даними СБУ, чоловік працював на одному з підприємств державного концерну «Укроборонпром» і був завербований 2014 року в анексованому Криму

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Шевченківський районний суд засудив мешканця Запоріжжя за співпрацю з російською воєнною розвідкою, базуючись на матеріалах Служби безпеки України – про це 31 серпня заявила СБУ.

За повідомленням, чоловік працював на одному з підприємств державного концерну «Укроборонпром» і був завербований 2014 року в анексованому Криму співробітником Збройних сил Росії.

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«Зловмисник за грошову винагороду збирав для російської спецслужби інформацію про різні аспекти функціонування підприємств вітчизняного оборонно-промислового комплексу та соціально-політичну обстановку у запорізькому регіоні. Зібрані розвідувальні дані він надсилав через відпрацьовані йому офіцером Генерального управління Генштабу Збройних сил Росії канали електронного зв’язку, а також передавав під час особистих зустрічей на території РФ, Республіки Білорусь і тимчасово анексованого Криму», – повідомляють у СБУ.​

Пресслужба відомства уточнює, що засудженого затримали під час перетину державного кордону і вилучили карту пам’яті із «розвідувальними відомостями».

За даними СБУ, підсудний уклав угоду зі слідством, після чого Шевченківський районний суд Києва визнав його винним у державній зраді та засудив до дев’яти років позбавлення волі.

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