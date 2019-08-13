СБУ повідомила про видворення з України дипломата-шпигуна

Служба безпеки України повідомила про видворення з України «російського розвідника», який працював під дипломатичним прикриттям генконсульства Росії у Львові.

Згідно з повідомленням, чоловік отримував секретну інформацію від завербованого у 2014 році спецслужбами Росії військового пенсіонера.

«За завданням російських кураторів він збирав розвідувальну інформацію про політичних і громадських діячів, підрозділи ЗС України, спеціальні та правоохоронні органи, іноземних військових інструкторів у західному регіоні держави. Співробітники спецслужби задокументували, що зібрані дані чоловік передавав російському розвіднику, який «працював» під дипломатичним прикриттям генконсульства РФ у Львові. Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровані до суду», – повідомили в СБУ.

Згідно з повідомленням, за діяльність, несумісну зі статусом консульської посадової особи, МЗС України оголосила дипломата-шпигуна «персоною нон-ґрата». Він уже залишив територію України.

З часу анексії Росією Криму і початку збройних дій на Донбасі українські спецслужби посилили контррозвідувальну діяльність.