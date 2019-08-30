Звинувачений у шпигунстві експерекладач Гройсмана вийшов на волю

Експерекладач еколишнього прем’єр-міністра Володимира Гройсмана Станіслав Єжов визнав свою вину у державній зраді та вийшов на волю за «законом Савченко». Про це свідчить вирок Голосіївського райсуду Києва суду від 22 серпня, який був оприлюднений 28 серпня.

Як випливає із рішення суду, колишній перекладачем прем’єр-міністра Станіслав Єжов і прокурор Олександр Банник уклали угоду, за якою Єжов беззастережно визнав свою вину і щиро розкаявся.

«Укладення даної угоди є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді», – йдеться в тексті судового рішення.

У рішенні вказано, що обвинувачений зобов’язався не змінювати свої показання і співпрацювати зі стороною обвинувачення у викритті злочину.

Сторони також узгодили покарання у вигляді 3 років 28 днів позбавлення волі без конфіскації майна.

«Оскільки обвинувачений фактично відбув призначене судом покарання, у зв’язку з чим, необхідності у запобіжному заході у виді цілодобового домашнього арешту немає…Змінити запобіжний захід – цілодобовий домашній арешт – на особисте зобов`язання до вступу вироку в законну силу», – йдеться у рішенні.

Крім того, за рішенням суду, скасовується арешт майна Станіслава Єжова, йому повертають паспорт громадянина України і паспорт для виїзду за кордон, а також стягується близько 20 тисяч гривень витрат на експертизи.

СБУ затримала особистого перекладача прем’єр-міністра України Станіслава Єжова 20 грудня 2017 року. Відтоді він перебуває під арештом. Проти Єжова відкрили провадження за статтею 111 Кримінального кодексу – державна зрада.

За версією слідства, перекладач був завербований російськими спецслужбами під час поїздки до Санкт-Петербурга в червні 2017 року. СБУ і військова прокуратура вважає, що він надсилав у розвідуправління Росії електронною поштою закриту інформацію про роботу уряду України і його голови Володимира Гройсмана.

Натомість у Кремлі сказали, що «не мають жодної інформації» щодо цього затримання. У серпні 2018 року справу Єжова почав розглядати Голосіївський районний суд Києва.

Сам перекладач не визнає провини і заявляє, що справа проти нього політично мотивована. Він підтверджує, що надсилав інформацію про діяльність прем’єр-міністра на електронну пошту, яка вказана в обвинувальному акті, але каже, що вона не належить представникам російських спецслужб.