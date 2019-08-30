Аласанія прокоментував обшуки ДБР в його офісі та помешканні

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія прокоментував обшуки в його офісі та помешканні, а також в помешканнях кількох директорів департаментів телерадіокомпанії, які проводило Державне бюро розслідувань.

«ДБР здійснюють слідчі дії, оскільки вважають, що в працівників Суспільного можуть бути знайдені документи чи флешки, які є речовими доказами в кримінальному провадженні щодо можливих протиправних дій службових осіб ПАТ «НСТУ», а саме зловживання службовим становищем із метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших фізичних або юридичних осіб», – мовиться в повідомленні.

За словами Аласанії, йдеться про закупівлю у 2017 році аудіовізуального обладнання, а також про земельну ділянку, що входить до статутного капіталу телерадіокомпанії та діяльності фонду «Підтримки створення та розвитку суспільного телебачення і радіомовлення в Україні».

«Я вже не кажу, що підслідність ДБР – це державні компанії, а ми такою не є. Чи є думки про політичні корені, пов‘язані зі свободою слова? І чи не пов’язано це з позовом пана Богдана (голови СБУ Андрія Богдана, – ред.) до програми Схеми і до НСТУ? Не знаю; мені поки здається, ДБР демонструє м‘язи і «ставить себе на районі», показує новій владі, що в строю правоохоронців вони теж помітні», – зазначив голова НСТУ.

Він додав, що якщо стане зрозуміло, що таким чином чиниться тиск з метою «приструнити Суспільне», то в НСТУ мовчати про це не будуть.

30 серпня Державне бюро розслідувань провело обшуки в приміщенні Національної суспільної телерадіокомпанії України. У відосмстві зазначили, що слідчі дії птривали в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо «зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди».

Національна суспільна телерадіокомпанія, зі свого боку, повідомила, що з обшуками прийшли й до голови правління НСТУ Зураба Аласанії та кількох інших співробітників компанії.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір після повідомлень про обшуки в приміщенні Національної суспільної телерадіокомпанії України та в помешканні голови правління НСТУ Зураба Аласанії закликав владу в Україні утриматися від тиску на державні ЗМІ.